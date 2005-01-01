Путин: Полностью независимых государств не существует

Президент Владимир Путин по итогам переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в мире не существует полностью независимых государств; по словам российского лидера, современный мир взаимозависим.

«Вы думаете, что кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет, но сидят и помалкивают. Где их суверенитет?» – задался вопросом Путин,

«Но видимо, они считают, что в конечном итоге генерально они заинтересованы в такой организации (НАТО – прим. ВЗГЛЯД), в которую они вложили часть своего суверенитета», – приводит его слова ТАСС.

Глава государства, продолжая эту тему, заметил, что Европарламент принимает больше обязательных для всех членов Евросоюза решений, чем в свое время принимал Верховный Совет СССР.

«Полностью независимых государств в мире просто не существует», – заключил российский лидер.

Говоря о ситуации в Евразийском экономическом союзе, Путин напомнил, что в его составе действуют наднациональные органы, которым государства-члены передали часть полномочий, тем самым создав определенную взаимозависимость.

«Часть суверенитета, часть нашей независимости мы туда передали, сознательно сделали это, понимая, что такая работа обеспечивает нам больший уровень конкурентоспособности», – сказал он.

Путин выразил уверенность, что Союзное государство России и Белоруссии должно «в спокойном, деловом, дружеском режиме» понять, в каких направлениях можно двигаться вперед, не нанося никакого ущерба странам и народам, а наоборот – создавая лучшие условия для будущего двух стран.

Ранее в пятницу Лукашенко заявил, что суверенитеты России и Белоруссии – «это святое», вопрос не обсуждался на встрече глав государств. Он отметил, что Минск готов в деле интеграции идти настолько далеко, насколько готова Москва.