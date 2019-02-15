Врач рассказал о состоянии здоровья Трампа

По результатам ежегодного планового медицинского осмотра состояние здоровья 72-летнего президента США Дональда Трампа признано хорошим, следует из официального заключения, опубликованного пресс-службой Белого дома.

«После изучения всех лабораторных анализов, обследований и выводов врачей, я прихожу к заключению, что состояние здоровья президента остается в целом хорошим», – говорится в документе за подписью личного врача главы государства Шона Конли.

Так, на 8 февраля вес Трампа составлял 110,22 килограмма (год назад было 108,4 кг) при росте 192 сантиметра, давление 118 на 80, пульс 70 ударов в минуту, температура 36,7 градуса, передает РИА «Новости».