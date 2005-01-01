Климкин по-хамски высказался о российских наблюдателях

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что у марсиан больше шансов стать наблюдателями на президентских выборах, чем у российских кандидатов.

«Кто-то никак не успокоится по поводу российских наблюдателей на президентских выборах на Украине. У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно лучше придерживаются ее основополагающих принципов», – написал Климкин в своем Twitter.

Напомним, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ запросило у МИД России наблюдателей по президентским выборам на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия в целях безопасности не станет направлять наблюдателей на Украину. При этом отмечалось, что если ОБСЕ побудит Киев соблюдать свои обязательства в рамках организации президентских выборов, то российские наблюдатели будут готовы отправиться в соседнюю страну.