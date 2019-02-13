Заказчица убийства попыталась взыскать деньги с неудачливого исполнителя через суд

В Нижнем Новгороде заказчица неудавшегося убийства пыталась взыскать через суд деньги с исполнителя преступления, но не смогла.

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода отказал истице заочно, передает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Из-за личной неприязни в 2016 году женщина решила убить своего бывшего сожителя. Она предложила за совершение преступления 150 тыс. рублей своему знакомому, который ранее был судим. Для этого она передала ему аванс в размере 86 тыс. рублей.

Мужчина решил найти соучастника для совершения убийства и пообещал ему вторую часть «гонорара». Однако тот, к кому обратился получивший деньги, не хотел совершать преступление и обратился в полицию.

В 2017 году заказчицу неудавшегося убийства задержали, а в 2018 году она обратилась с иском в отношении исполнителя в суд.

«Истец просила суд взыскать сумму долга в размере 86 тыс. рублей, так как он не довел преступление до конца и потерпевший остался жив», – говорится в сообщении пресс-службы.

Суд отказал истице в связи с тем, что ее поступок «является недобросовестным поведением истца, учитывая, что стороны знали о том, что совершают противозаконные действия».