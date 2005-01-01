Водитель переделанных «Жигулей» удивился вниманию Илона Маска

Студент Сергей Артюшенко, переделавший «Жигули» для езды задом наперед, не ожидал, что привлечет внимание главы SpaceX и Tesla Илона Маска.

«Я живу такими идеями, люблю что-то делать и переделывать, год назад я это задумал и все откладывал. Нашел денег, купил машину, сделал, выехал, прославился», – цитирует студента РИА «Новости».

Он рассказал, что работа заняла у него два вечера. Плюс еще день, чтобы усилить конструкцию, переделать глушитель, сделать бампера. Основную работу он делал сам, хотя и не без помощи друзей. Переделка машины обошлась в 1 тыс. рублей.

«По сути, я самоучка ... я сварщик, все работы были бесплатны, по расходным материалам: на болгарку ушло 10 маленьких дисков и на плазморез несколько расходников, в сумме может рублей 200–300, и по мелочам не больше чем тысяча. Сама машина стоит 16 тыс. рублей», – рассказал он.

О реакции Илона Маска Артюшенко узнал от журналистов.

«Я иду из магазина, мне корреспондент пишет, что Илон Маск тебя увидел, я начал вспоминать мемы «как тебе такое, Илон Маск» и понимаю, что это сегодня про меня! Я уже живу с этой новостью более трех часов и до сих пор не понимаю, как это. Я думал прославиться на город, на край, на Россию максимум, но на весь мир это уже, по-моему, слишком», – признался он.



Артюшенко сообщил, что понимал, что за переделку автомобиля он понесет ответственность.

Сейчас машина находится в батальоне для повторной экспертизы, которая определит, может ли она перемещаться по городу или стоит аннулировать регистрацию.

«Переделывать ее обратно не буду, оно того не стоит. Получил мировую популярность, думал ее изначально продавать, теперь передумал, пусть стоит, как символ, хоть на гараж, на крышу поднимай, чтоб знали, где я и кто я», – сказал студент.

Он уточнил, что в ходе первой экспертизы ему удалось доказать, что машина ехала передом. Изначально его хотели наказать за езду задним ходом.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал пост телеканала НТВ в Twitter о движущемся задом наперед автомобиле «Жигули». «Хаха офигенно», – написал он по-русски.

После этого ставропольские правоохранители наказали водителя.