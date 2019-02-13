Премьер Грузии прокомментировал переговоры с Газпромом

Грузия надеется улучшить условия в новом соглашении с Газпромом по транзиту российского газа в Армению, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на пресс-конференции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Переговоры, думаю, скоро завершатся, – сказал он. – Мы заинтересованы в том, чтобы улучшить наши позиции в договоре».

«Мы исходим из наших национальных интересов обеспечения энергонезависимости и энергобезопасности», – отметил глава грузинского кабмина.

В среду в парламенте также по этому вопросу будет заслушан ответственный за переговоры министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия.

В связи с этим депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Роман Гоциридзе отметил, что Грузия уже почти полтора месяца пропускает в Армению российский газ без договора и выгоды.

«Существующий ныне контракт с Газпромом является ужасным для Грузии», – сказал оппозиционер.

Ранее Грузия получала за транзит российского газа в Армению 10% от пропущенного по своей территории объема, однако год назад согласилась на монетизацию оплаты. В правительстве тогда признавали, что контракт стал менее выгодным, но отмечали, что были вынуждены заключить его. Детали контракта по сей день содержатся в тайне.

Сама Грузия получает газ для своих нужд из Азербайджана.