Грузия анонсировала скорое соглашение с Газпромом

Переговоры с компанией «Газпром экспорт» завершатся через две недели, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия.

Срок действия прежнего соглашения по транзиту российского газа в Армению истек 31 декабря, но его условия действуют до завершения переговоров.

«Мы говорим о значительном улучшении условий контракта», – приводит РИА «Новости» слова министра.

Кобулия полагает, что через две недели переговоры завершатся. Он заявил, что после завершения переговоров будет предоставлена информация, которая не является конфиденциальной.