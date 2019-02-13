Дипломаты начали проверку данных о нападении на фанатов «Зенита» в Стамбуле

Генконсульство России в Стамбуле проверяет появившуюся в СМИ информацию о нападении на фанатов петербургского футбольного клуба «Зенит».

Мы проверяем информацию о нападении. Болельщики «Зенита» к настоящему моменту в генконсульство за помощью не обращались», – цитирует РИА «Новости» представителя российского генконсульства.

Накануне в Стамбуле прошел первый матч 1/16 финала Лиги Европы между местным клубом «Фенербахче» и «Зенитом». Победу одержали хозяева поля со счетом 1:0. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 21 февраля.

СМИ сообщали, что автобус с российскими болельщиками остановили фанаты турецкого клуба, вооруженные ножами и арматурой. Они разбили стекла, двое болельщиков «Зенита» получили порезы.