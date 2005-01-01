Эксперт объяснил «атаку» российских Су-24 на норвежский радар

«Мы просто заглядываем на чужую кухню, чтобы понять, что у кого варится в кастрюле», – заявил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Владимир Попов, комментируя заявления норвежских разведчиков о том, что 11 российских Су-24 «атаковали» арктический радар.

«Мы всё это делаем без нарушения международного законодательства, выполняя все полёты в нейтральных зонах. И не исключено, что это является одной из оперативно-тактических задач той группировки авиации, которая находится на базах Северного флота», – подчеркнул военный лётчик первого класса, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» генерал-майор Владимир Попов.

«Любая страна мира этим занимается. Военные, собственно говоря, нужны для того, чтобы отрабатывать приёмы для защиты рубежей нашей Родины. У нас это доктринально прописано, это является ключевой задачей для ВКС», – напомнил эксперт.

«У нас под носом стоит такая система, которая в принципе угрожает нашей безопасности. Если вдруг будут разворачиваться действия не в нашу пользу, то задача «ослепить» противника – одна из важнейших в сегодняшних условиях», – говорит Попов.

«Наши оппоненты ведь тоже постоянно летают вблизи наших границ, выполняя свои боевые задачи. Потому в этом нет ничего зазорного. Мы просто заглядываем на чужую кухню, чтобы понять, что у кого варится в кастрюле. Но делается это не для запугивания вероятного противника, а просто для выполнения учебно-боевых задач, которое мы осуществляем не в первый раз», – пояснил Попов.

«Тем более норвежцы дают нам повод «работать» по этому радару, так как он излучает определённые сигналы, работающие против нас. Потому мы тренируемся на объектах, которые могут нам навредить в реальной жизни», – резюмировал Попов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Норвегия заявила об «атаке» 11 российских Су-24 на арктический радар. Так, директор Разведывательной службы Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде утверждает, что Россия якобы отрепетировала нападение на норвежский арктический радар.

По его словам, в «атаке», которая якобы произошла 14 февраля 2018 года, приняли участие 11 бомбардировщиков Су-24.

По его словам, они вылетели с аэродрома Мончегорск в Мурманской области, пролетели над Баренцевым морем, а затем развернулись на 180 градусов, имитируя «атаку» в направлении Варде, который является «самым северо-восточным городом Норвегии».

В Варде у российских границ установлен американский радар «Глобус-2», официально находящийся в ведении разведки Норвегии.

Этот радар, по данным экспертов, могут использовать для отслеживания пусков российских межконтинентальных баллистических ракет и наблюдения за деятельностью Северного флота. По официальной версии, радар следит за объектами в космосе.

В марте Лунде заявил, что в 2017 году ВКС России якобы отрабатывали нанесение ударов по Северной Норвегии.