Норвегия заявила об «атаке» 11 российских Су-24 на арктический радар

Директор Разведывательной службы Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде утверждает, что Россия якобы отрепетировала нападение на норвежский арктический радар.

По его словам, в «атаке», которая якобы произошла 14 февраля 2018 года, приняли участие 11 бомбардировщиков Су-24, пишет Barents Observer.

Как утверждает Лунде, они вылетели с аэродрома Мончегорск в Мурманской области, пролетели над Баренцевым морем, а затем развернулись на 180 градусов, имитируя «атаку» в направлении Варде, который является «самым северо-восточным городом Норвегии», пишет издание.

Лунде заявил, что подобная «атака» уже происходила в 2017 году, но тогда российских самолетов в ней участвовало меньше.

В Варде у российских границ установлен американский радар «Глобус-2», официально находящийся в ведении разведки Норвегии.

Этот радар, по данным экспертов, могут использовать для отслеживания пусков российских межконтинентальных баллистических ракет и наблюдения за деятельностью Северного флота. По официальной версии, радар следит за объектами в космосе

В марте Лунде заявил, что в 2017 году ВКС России якобы отрабатывали нанесение ударов по Северной Норвегии.