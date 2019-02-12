Опозорившегося депутата собрались исключить из ЕР

Комиссия «Единой России» по этике предложила исключить из партии депутата гордумы Астрахани Владимира Сухарева, скандальное видео с которым было опубликовано в Сети.

На видео человек с признаками опьянения демонстрирует удостоверение Сухарева, на что охранник ресторана просит его покинуть помещение из-за «неадекватного поведения». После этого группа быстрого реагирования выводит пьяного из заведения, передает РИА «Новости».

Комиссия ЕР заслушала объяснения Сухарева, который выступил по видеосвязи, и решила, что депутат нарушил этические нормы партии. Комиссия рекомендовала президиуму генсовета ЕР исключить Сухарева из партии, а региональному политсовету ЕР – рассмотреть смещение Сухарева с должности главы фракции в гордуме, сообщается на сайте партии.