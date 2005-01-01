Шойгу рассказал о новом формате современной войны

Противостояние в Сирии показало, что современная война отличается от классических войн с использованием регулярных армий, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу выступил на оперативно-мобилизационном сборе руководства ВС РФ. Он отметил, что спектр военных угроз расширяется, и Вооруженные силы России должны быть готовы к новым вызовам, передает РИА «Новости».

«Мы видим, что противостояние в Сирии – это совершенно другой тип вооруженной борьбы, принципиально отличающийся от классических войн, в которых противником были регулярные армии», – сказал Шойгу.



По его словам, на развитие оперативного искусства все больше влияние оказывает высокоточное оружие, системы разведки и радиоэлектронной борьбы. Автоматизируются процессы управления войсками и оружием. Интегрируются разведывательно-информационные и информационно-управляющие системы.



«Под влиянием этих факторов коренным образом меняется характер боевых действий, появляются новые элементы в работе командующих, командиров и штабов по управлению войсками и оружием», – уточнил он.



В частности, считает он, руководители всех звеньев должны не только обладать обширными знаниями, но и уметь «внедрять все новое и передовое».

Министр обороны добавил, что необходимо сохранять набранные темпы повышения боеготовности армии и Военно-морского флота.



«Любое, даже малейшее замедление в развитии военных кадров сразу же негативно повлияет на боеспособность наших Вооруженных сил», – пояснил он.

Он отметил, что с учетом этих подходов разработана программа сбора. Она включает широкий круг как теоретических, так и практических вопросов.

«В ходе сбора будут рассмотрены современные и перспективные формы применения и способы действий войск и сил, обсуждены проблемные вопросы строительства и развития Вооружённых сил. Важное место будет отведено совершенствованию методов работы органов военного управления, организации их взаимодействия с органами государственного управления при решении оборонных задач», – сказал он.

Шойгу также рассказал, что участникам сборов будет представлен сравнительный анализ существующих образцов вооружения, военной и специальной техники российских Вооруженных сил и зарубежных государств.



Министр сообщил, что уровень подготовки командующих, командиров и штабов всегда являлся одним из определяющих показателей боеспособности армии.

«Результаты деятельности Вооруженных сил за 2018 год и итоги выполнения задач по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике убедительно свидетельствуют о том, что руководящий состав армии и флота обладает высоким профессионализмом», – подытожил он.

Оперативно-мобилизационный сбор с руководящим составом российской армии проходит в Военной академии Генерального штаба ВС РФ.