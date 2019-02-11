Кремль анонсировал разговор Путина и Лукашенко об интеграционных процессах

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу 13 февраля в Сочи, где будут обсуждаться в том числе перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, сообщили в Кремле.

«В ходе переговоров Путин и Лукашенко обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве», – сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, 15 февраля состоится встреча Путина и Лукашенко с министрами двух стран, которые курируют образование, культуру и спорт.

«Будут обсуждены конкретные предложения по дальнейшему углублению сотрудничества в этих важных областях», – отметили в Кремле.

На прошлой неделе посол Белоруссии в России Игорь Петришенко заявил, что на встрече Путина и Лукашенко будут обсуждаться вопросы, связанные с нефтегазовым сектором.

Напомним, в декабре Путин и Лукашенко провели две встречи, при этом переговорам предшествовали резкие высказывания белорусского лидера о ситуации с газовыми соглашениями и о том, что Россию больше нельзя называть братским государством.