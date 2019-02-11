Объявлены финалисты конкурса «Лидеры России» из СЗФО и ЮФО

В воскресенье, 10 февраля, завершились оценочные мероприятия полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 года в Северо-Западном и Южном федеральных округах; в финал вышли 30 конкурсантов из шести регионов СЗФО и 25 конкурсантов из четырех регионов ЮФО.

Как сообщил руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, из числа полуфиналистов Северо-Западного федерального округа приглашения в финал получили 30 конкурсантов из шести регионов. Большинство из них представляют Санкт-Петербург – 24 участника. Из Вологодской области в финал приглашены два участника и по одному конкурсанту из Архангельской, Калининградской, Мурманской и Новгородской областей.

«Из участников полуфинала Южного федерального округа приглашения в финал получили 25 конкурсантов. Больше всего представлены Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская область и Республика Крым», – добавил Комиссаров.

Он напомнил, что из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. Если участник из числа приглашенных в финал, не выполнит задание «Сердце лидера», его ждет дисквалификация. Тогда в финал будет приглашен полуфиналист, который выполнил это условие Конкурса, из листа ожидания.

Списки финалистов из регионов СЗФО и ЮФО опубликованы на сайте лидерыроссии.рф.

В январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы проходят во всех федеральных округах. Ранее уже были определены финалисты конкурса из Уральского, Сибирского, Дальневосточного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. В Центральном федеральном округе из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала – с 15 по 18 февраля и с 18 по 21 февраля.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

«Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по указу президента Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.