Определилась судьба проведения шахматной олимпиады в России

Президент FIDE Аркадий Дворкович заявил, что шахматная олимпиада и другие запланированные в России турниры не перенесут.

Об этом сообщает ТАСС.

ВАДА в понедельник приняло решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.