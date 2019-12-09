Все новые российские корабли подготовили для «Цирконов»

Все российские корабли новых проектов готовы к применению гиперзвуковых ракет «Циркон», заявил глава ОСК Алексей Рахманов.

«Все новые проекты кораблей, которые мы строим, они с точки зрения пусковых установок универсальны для целого семейства ракет, в том числе тех, которые вы назвали», – передает слова Рахманова ТАСС.

Ранее в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в составе ВМФ необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом же говорил неделю назад президент России Владимир Путин.

До конца 2019 года на морском полигоне Северного флота планируется провести очередные испытания ракеты «Циркон».