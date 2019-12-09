Польская PGNiG договорилась о добыче газа на Украине

Польский энергетический концерн PGNiG достиг договоренности с компанией «Энергетические ресурсы Украины» (ERU), согласно которой компании будут совместно заниматься поиском и добычей углеводородов на Украине.

«Это важный шаг для Украины, для нас и для PGNiG», – передает ТАСС слова руководящего партнера компании «Энергетические ресурсы Украины» Дейла Перри.

Глава PGNiG Петр Возняк заявил, что соглашение касается месторождения «Пшемысль», которое является одним из старейших в Польше, однако сейчас исчерпано на 80%. Польская и украинская компания решили исследовать ближайшие территории, находящиеся в основном на территории Украины.

«Мы уверены, что газ там есть», – констатировал Возняк.

По его словам, благодаря соглашению открываются новые возможности и для поставок газа через границу с учетом истечения соглашения между Украиной и Россией на транзит газа и высвобождении транспортных мощностей.

Отметим, что в августе Польша, США и Украина подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа.