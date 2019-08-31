Польша, США и Украина подписали соглашение о поставках газа

Польша, США и Украина подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа.

Соглашение «О сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа» было подписано представителем правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петром Наимским, министром энергетики США Риком Перри и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком, сообщает РИА «Новости».

В документе сказано о сотрудничестве «в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе».

Глава польской PGNiG Петр Вожняк отметил, что американский СПГ обойдется Польше на 20-30% дешевле, чем российский газ. А Петр Наимский сообщил, что в 2021 году Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубов газа в год при наличии интерконнектора.

«Мы рассчитываем, что этот проект – строительство интерконнектора – сможет быть реализован в срок», – уточнил он, отметив, что «сегодня возможны поставки газа в объеме около 1,5 млрд кубометров».

Ранее в польской энергетической компании PGNIG сообщили, что Варшава будет продавать Киеву регазифицированный сжиженный природный газ, который Польша закупает у Соединенных Штатов.