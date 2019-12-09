В российских спортивных федерациях отреагировали на решение ВАДА

Представили российских спортивных федераций отреагировали на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев назвал решение ВАДА очень печальной новостью. «Мне трудно давать развернутый комментарий, могу лишь сказать, что это глупое решение. Сейчас нужно думать над дальнейшими шагами. Причем здесь страна? Наказание должны понести те, кто виноват. С одной стороны, на Олимпиаду надо ехать, но я разговаривал с командой, и наши боксеры пока не хотят ехать без флага и гимна. Будем разговаривать. Я еще ранее говорил, что главное – флаг и гимн. Хотя всем будет понятно, что это за спортсмены. Поэтому в данной ситуации все зависит от них», – сказал Кремлев РИА «Новости».

В свою очередь президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил о планах требовать компенсацию в случае отмены международных соревнований на территории страны. «В керлинге запланировано огромное количество соревнований. Сейчас они под угрозой срыва, это безобразие. Мы будем требовать компенсацию в случае отмены», – сказал Свищев.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что отстаивать права спортсменов теперь должны РУСАДА и ОКР. «Очень печальная новость, даже не знаю, что сказать. Отстаивать наши права уже должны точно не федерации. Во-первых, РУСАДА и их наблюдательный совет. И, безусловно, наш национальный олимпийский комитет. Однозначно руки нельзя опускать. Нужно идти до конца. Нельзя распоряжаться так судьбами спортсменов, которые никакого отношения ко всему этому не имеют вообще», – заявила Вяльбе.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что РУСАДА еще может подать апелляцию на решение исполкома ВАДА. «И, на мой взгляд, у нашей стороны есть сильные аргументы, думаю, еще можно побороться. Уверен, РУСАДА, и Министерство спорта, и, самое главное, ОКР будут еще бороться за наших спортсменов», – сказал Драчев.

По его словам, для СБР сейчас важнее всего понимать правила, по которым российские биатлонисты будут допускаться к участию в чемпионате мира. «Информация для нашего биатлона негативная. Но здесь еще надо посмотреть, как будут формироваться списки по участию. Мы же понимаем, что в этапах Кубка мира могут участвовать все, а к чемпионату мира допустят, к примеру, только Елисеева. И как нам тогда быть? Они должны тогда какие-то правила написать. Чтобы мы понимали эти правила», – сказал Драчев.

«Мы должны знать, кто конкретно из членов нашей сборной будет допущен к чемпионату мира. И не за неделю до начала, а прямо сейчас. Для нас это самое важное. Нам же надо готовиться. Чтобы не получилось, как в Пхенчхане, куда поехали «два плюс два» вместо «шесть плюс шесть», – заключил президент СБР.

В свою очередь глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что Россия будет отстаивать свою заявку на проведение женского чемпионата Европы 2024 года и доказывать, что имеет на это полное право.

«Мы претендуем на турнир, который только через пять лет – в ноябре-декабре 2024 года. Мы все равно будем отстаивать нашу заявку на женский ЧЕ-2024 и доказывать, что мы имеем на это полное право. Гандбол непричастен ко всем безобразиям, за которые нас пытаются наказать. На ближайшем чемпионате Европы мы будем презентовать нашу заявку в полном объеме и бороться за то, чтобы нас поддержали. Теперь нам будет трижды сложнее получить турнир. Это решение ВАДА, конечно, теперь может повлиять на голосование. Но многие понимают: то, за что мы страдаем – это не вина спортсменов и федерации, а вина отдельных лиц», – сказал Шишкарев.

Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов заявил, что к пятиборцам со стороны антидопинговых служб претензий нет, и российской стороне нужно отстаивать права в Спортивном арбитражном суде.

В то же время президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников считает, что будет трагедией для невиновных спортсменов пропустить Олимпийские игры и никто не имеет права лишать их мечты.

«Мое мнение: на Олимпиаду ехать нужно в любом случае. Разумеется, мы хотим, чтобы все наши спортсмены выступили на Играх под флагом России, слышали гимн своей страны на награждении. Но обстоятельства могут не позволить им это сделать, и советовать, как тут поступить... Это дело каждого. Но нельзя забывать о том, что много лет они идут к своей цели, выдерживают колоссальные нагрузки. Никто не имеет права лишать невиновных спортсменов мечты. Если они вынуждены будут пропустить Игры, это будет трагедия», – отметил Сальников.

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов назвал по-настоящему тяжелой новостью решение исполкома ВАДА. «Это по-настоящему тяжелая новость для спортсменов в преддверии ключевых квалификационных стартов олимпийского сезона и Игр-2020. Разумеется, хочется видеть наших «чистых» спортсменов, выступающих и выигрывающих под флагом России, но если нейтральный статус – единственный шанс, то каждый спортсмен вправе его использовать», – сказал Екимов.

«Мы, в свою очередь, находимся на связи с Международным союзом велосипедистов, чтобы оперативно прояснить ситуацию в связи со спецификой нашего вида спорта, особенностями календаря и прочим. Уже сделали соответствующий запрос по международным стартам на территории России, которые, как мы полагаем, не попадают в категорию «major events», озвученную в рекомендациях», – добавил он.

Ранее в Госдуме и Совфеде также заявили о серьезном ударе по российскому спорту.

В понедельник исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также ВАДА ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России. В то же время РУСАДА заявило о возможности «чистых» спортсменов участвовать в Олимпиадах.

Напомним, 25 ноября комитет ВАДА рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах. Также было предложено запретить высшему руководству Олимпийского комитета России, включая всех членов исполкома организации, посещать и участвовать в крупных турнирах в течение четырех лет.

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