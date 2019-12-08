Познер рассказал о «непатриотичной самоцензуре» журналистов в России

Телеведущий и журналист Владимир Познер в свое книге «Испанская тетрадь» заявил о самоцензуре российских журналистов, в том числе среди студентов этого направления.

Отрывок из книги «Испанская тетрадь. Субъективный взгляд» публикует Forbes.

Познер в книге вспоминает о работе в США, когда профессор журналистики Фред Френдли собрал группу видных тележурналистов и задал им загадку: во время интервью министр обороны вашей страны выходит из кабинета, а на его столе остается забытым секретный документ, из которого следует, что через 10 дней ваша страна объявит войну другому государству. От журналистов он попросил ответить, как бы они поступили в такой ситуации.

«Нам потребовалось полминуты, чтобы сформулировать единогласный ответ: мы постараемся предать эту новость гласности. Когда я рассказываю эту историю студентам факультетов журналистики в России, ответ бывает совершенно иным. Чаще всего говорят, что предать эту информацию гласности непатриотично», – заявил Познер.

Он выразил сомнение, что это «непатриотично», так как не журналист должен решать, «какую новость следует сообщить, а какую нет».

«Патриотично ли принять решение о начале войны, не спросив нашего согласия? Мы готовы к тому, чтобы погибли наши отцы, мужья, братья, сыновья? Мы с этим согласны?» – задался вопросом Познер.

Также телеведущий привел практический пример самоцензуры.

«Когда 26 апреля 1986 года взорвался блок на Чернобыльской АЭС, когда радиоактивная пыль поплыла по воздуху, когда в Киеве первомайская демонстрация шла под радиоактивным дождем и СМИ молчали – это было патриотично?» – написал Познер.

Ранее Познер согласился с мнением комика Максима Галкина о цензуре на российском телевидении, заявив, что в России нет ни одного канала, где о политике можно говорить все.