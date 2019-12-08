Познер рассказал о «непатриотичной самоцензуре» журналистов в России

Взгляд
8 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
Разделы

Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти

Новая сделка ОПЕК выгодна России и рублюФото: Nick Oxford/Reuters
Очередное заседание ОПЕК+ закончилось радостными новостями для нефтяных котировок и российского рубля. Экспортеры нефти решили снова сократить объем добычи в первом квартале 2020 года. Но удивила всех Саудовская Аравия, которая добровольно решила добывать меньше, чем того требует сделка. Саудиты с легкостью уступили России лидерство в добыче. Почему королевство так старается? Подробности...
Перейти а раздел…

Глава администрации Ельцина: Желание сохранить СССР считалось смешным

8 декабря 1991 года Кравчук, Шушкевич и Ельцин своими подписями поставили точку в истории СССРФото: Юрий Иванов/РИА "Новости"
«Это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов. Так он комментирует тот факт, что накануне подписания Беловежских соглашений делегации из Донецка и Луганска просили Москву не оставлять их под властью Киева. Подробности...
Перейти а раздел…

Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
Перейти а раздел…

Европа юлит в деле защиты прав русских на Украине

Украину призывают соблюдать права человека, но не любогоФото: Gleb Garanich/Reuters
В кои-то веки европейские инстанции выступили с критикой Украины – и поддержкой (хотя и косвенной) российских интересов в этой стране. Речь идет о заключении Венецианской комиссии по поводу прав живущих на Украине носителей русского языка. Однако даже в этом случае позиция Европы оказалась двуличной и двойственной. В чем же дело? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский везет в Париж свою формулу

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Задача Зеленского – достичь прекращения активных боевых действий (развод войск, обмен пленными, частичное восстановление экономических связей), но не допустить выполнения Минских соглашений и прекращения западных санкций против России. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

Максим Соколов, публицист
Потрясаться словом Е. С. Жукова можно разве что при полном незнанье своей страны. Когда холодную, искусственную риторику нам объявляют словом, исполненным искренней сердечной боли, немудрено, что против подмены восстают и самые деликатные люди. Подробности...
Обсуждение: 85 комментариев

Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Но один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
    Перейти а раздел…

    Что думают украинцы о войне в Донбассе

    Во Франции грядет революция

    Кто и за что спорит в Арктике

      Перейти а раздел…

      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
      Подробности...

      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
      Подробности...

      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

          Перейти а раздел…
          Чем для вас является YouTube?
          • Источником новостей

          • Источником развлечений

          • Источником учебных пособий

          • Не смотрю YouTube

          Вам нужен документ с указанием вашей национальности?
          • Да

          • Нет

          Нравятся ли вам российские вина?
          • Да

          • Нет

          • Не доводилось их пробовать

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:На Западе констатировали превращение линии соприкосновения в Донбассе в реальную границу
              Задержан подозреваемый в наезде на школьников в Нижнем НовгородеПушков указал противникам интеграции Белоруссии с Россией на опыт УкраиныНа Украине объявили траур в связи с трагедией в ОдессеФанаты «Спартака» отомстили Запашному в «Википедии»
              Вице-губернатор Тамбовской области погиб под домашним арестомНазваны самые популярные марки автомобилей в РоссииУкраинские боевые самолеты впервые за 20 лет смогли дозаправить в воздухеВ США спустили на воду новейший авианосец
              Впервые в истории женского катания на соревнованиях исполнен четверной флипПреемница Меркель призвала учитывать восприятие России в Польше и БалтииСоловьев напомнил Киеву предупреждение Путина об эскалации конфликта в ДонбассеГазета ВЗГЛЯД предлагает читателям поздравить Россию с Новым годом

              Главная тема


              Глава администрации Ельцина: Желание сохранить СССР считалось смешным

              «вера в насилие»


              Адвокат студента ВШЭ Жукова признался в финансировании ВСУ

              «плодотворно поработали»


              Россия и Белоруссия серьезно сблизили позиции по нефти и газу

              при сопровождении Су-27


              Опубликовано видео испытаний украинской крылатой ракеты «Нептун»

              Видео

              «Турецкий поток»


              Российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии

              специальная акция


              «Поздравить страну!» Газета ВЗГЛЯД объявляет сбор новогодних видеообращений читателей

              гонка вооружений


              Удастся ли американской ракете догнать российский «Кинжал»

              Мифология Запада


              КГБ приписывают еще одно знаковое убийство

              Оборонный потенциал


              Сергей Мардан: История Великой полярной армады началась 60 лет назад

              Репутация государства


              Ирина Алкснис: Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

              Последнее слово


              Максим Соколов: Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

              викторина


              Знаменитые цитаты – фейк или не фейк?

              на ваш взгляд


              Чем для вас является YouTube?

              Познер рассказал о «непатриотичной самоцензуре» журналистов в России

                 8 декабря 2019, 11:48
              Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Телеведущий и журналист Владимир Познер в свое книге «Испанская тетрадь» заявил о самоцензуре российских журналистов, в том числе среди студентов этого направления.

              Отрывок из книги «Испанская тетрадь. Субъективный взгляд» публикует Forbes.

              Познер в книге вспоминает о работе в США, когда профессор журналистики Фред Френдли собрал группу видных тележурналистов и задал им загадку: во время интервью министр обороны вашей страны выходит из кабинета, а на его столе остается забытым секретный документ, из которого следует, что через 10 дней ваша страна объявит войну другому государству. От журналистов он попросил ответить, как бы они поступили в такой ситуации.

              «Нам потребовалось полминуты, чтобы сформулировать единогласный ответ: мы постараемся предать эту новость гласности. Когда я рассказываю эту историю студентам факультетов журналистики в России, ответ бывает совершенно иным. Чаще всего говорят, что предать эту информацию гласности непатриотично», – заявил Познер.

              Он выразил сомнение, что это «непатриотично», так как не журналист должен решать, «какую новость следует сообщить, а какую нет».

              «Патриотично ли принять решение о начале войны, не спросив нашего согласия? Мы готовы к тому, чтобы погибли наши отцы, мужья, братья, сыновья? Мы с этим согласны?» – задался вопросом Познер.

              Также телеведущий привел практический пример самоцензуры.

              «Когда 26 апреля 1986 года взорвался блок на Чернобыльской АЭС, когда радиоактивная пыль поплыла по воздуху, когда в Киеве первомайская демонстрация шла под радиоактивным дождем и СМИ молчали – это было патриотично?» – написал Познер.

              Ранее Познер согласился с мнением комика Максима Галкина о цензуре на российском телевидении, заявив, что в России нет ни одного канала, где о политике можно говорить все.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............