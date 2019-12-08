Украинские самолеты впервые за 20 лет смогли дозаправить в воздухе

Экипажи самолетов Су-24М, Су-24МР и Л-39 ВВС Украины в Хмельницкой области осуществили дневные и ночные вылеты, впервые за 20 лет осуществив дозаправку в воздухе, сообщает Генштаб страны.

Указывается, что самолеты выполнили полеты, направленные на восстановление и поддержание навыков пилотирования в зоне и по маршрутам. В ходе полетов проводилось контрольное испытание унифицированного подвесного агрегата заправки – УПАЗ, прошедшего ремонт и модернизацию на Николаевском авиаремонтном предприятии «НАРП», говорится в Facebook Генштаба ВСУ.

«Выполняли эти полеты лучшие экипажи «сушек». Ведь подобные полеты с дозаправкой в воздухе не проводили более 20 лет», – сообщает Генштаб ВСУ.

Самолетом-заправщиком выступил Су-24М. Он дозаправлял Су-24МР.

«В дальнейшем полеты таких экипажей с практическим выполнением дозаправки в воздухе должны проходить планово», – заявили в Генштабе.

Указывается, что дозаправку в украинском небе последний раз проводили в 2018 году в рамках учений пилоты НАТО на самолетах F-15C, а украинские пилоты этим занимались в небе Калифорнии.