Опубликовано видео испытаний украинской крылатой ракеты «Нептун»

В Сети появилось видео испытаний украинской крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», снятое с истребителя Су-27 ВВС Украины.

Видео опубликовано на YouTube-канале украинского издания «Милитаристский портал».

«На видео полет противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун» и ее сопровождение истребителям Су-27», – говорится в описании под видео.

Там также сообщается, что «недавно крылатая ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» успешно прошла этап испытаний, во время которых совершила полет в несколько сотен километров по заданному маршруту и высотах чем подтвердила свои летные характеристики».

Напомним, испытания украинской крылатой ракеты «Нептун» проходили в конце ноября.

По словам главы конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олега Коростелева, в ходе испытаний ракета пролетела более 250 километров.

В апреле теперь уже бывший советник украинского президента по вопросам армии Юрий Бирюков заявлял, что крылатые противокорабельные ракеты «Нептун» могут поразить цели в Севастопольской бухте. По словам Бирюкова, «россияне нервничают» из-за «Нептуна». В Севастополе оценили угрозы Киева от нового ракетного комплекса.

По заявлениям разработчиков, украинская крылатая ракета «Нептун» будет иметь дальность 300 километров, ее установят на самолеты Су-24М и проектируемые ракетные катера «Лань». На Западе назвали «Нептун» «легкой модернизацией» российской Х-35.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как у Украины появилась ракета «Нептун» и почему при ее создании не обошлось без внешней помощи.

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