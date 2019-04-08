В Севастополе оценили угрозы Киева от нового ракетного комплекса

Вице-спикер парламента Севастополя Александр Кулагин оценил заявление советника украинского президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова о ракетах, способных долететь до Севастопольской бухты.

Кулагин считает, что Севастополь надежно защищен, а украинский снаряд дальше украинских границ не долетит.

«Тезис первый: на каждую ракету есть противоракета. Тезис второй: я думаю, что украинская ракета «Нептун» дальше Херсона не долетит, потому что топлива с нее уже давно украдено», – цитирует вице-спикера РИА Новости.

По его словам, Севастополь надежно защищен, поэтому нет причин для беспокойства.

Ранее советник украинского президента по вопросам армии Юрий Бирюков заявил, что крылатые противокорабельные ракеты «Нептун» могут поразить цели в Севастопольской бухте. Бирюков считает, что «россияне нервничают» из-за «Нептуна».

Очередной этап испытаний «Нептуна» прошел в пятницу в Одесской области.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как появилась ракета и почему при ее создании не обошлось без внешней помощи.

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