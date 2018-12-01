Появились новые подробности об украинской противокорабельной крылатой ракете

Украинская крылатая ракета «Нептун» будет иметь дальность 300 километров, ее установят на самолеты Су-24М и проектируемые ракетные катера «Лань», заявил генеральный конструктор – генеральный директор украинского КБ «Луч» Олег Коростелев.

По его словам, первый вариант крылатой ракеты создан в наземном исполнении и предназначен для прикрытия акватории Черного и Азовского морей. Он будет готов в следующем году.

«Дистанция практического применения ракеты составляет 300 км, то есть это полностью закроет интересующую нас акваторию Черного и Азовского морей», – заявил Коростелев в интервью «Цензору».

Кроме того, разрабатываются воздушный и морской варианты «Нептуна».

«В качестве воздушного носителя «Нептуна» выбран самолет Су-24М. Это достаточно мощная и тяжелая машина для того, чтобы вооружить ее крылатой ракетой. В этом году мы начнем заниматься проектированием. Морской платформой будет ракетный катер «Лань». В течение следующих двух лет мы должны завершить разработку корабельного комплекса», – заявил он.

Разработку наземного варианта «Нептуна» Коростелев оценил в 20 млн долларов.

В начале декабря президент Украины Петр Порошенко заявлял, что проведены успешные испытания крылатой ракеты «Нептун», которая предназначена для поражения надводных целей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой ракете.

На Западе назвали «Нептун» «легкой модернизацией» российской Х-35.