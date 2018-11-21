Украина испытала противокорабельную крылатую ракету

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведены успешные испытания украинской крылатой ракеты «Нептун», которая предназначена для поражения надводных целей.

«Новая крылатая ракета «Нептун» прошла успешные испытания и уничтожила цель на расстоянии 280 км. В случае принятия на вооружение ВСУ крылатой ракеты «Укроборонпром» начнет ее серийное производство. Продолжаем усиливать обороноспособность украинской армии», – написал он в своем Twitter.

Порошенко опубликовал фотографии ракеты.

Щойно мені доповіли, що новітня крилата ракета "Нептун" пройшла успішні випробування та знищила ціль на відстані 280 км.



У разі прийняття на озброєння ЗСУ крилатої ракети,@ukroboronprom розпочне її серійне виробництво. Продовжуємо посилювати обороноздатність українського війська pic.twitter.com/hEQIopk2SQ — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 декабря 2018 г.

Отметим, что крылатая ракеты «Нептун» предназначена для поражения боевых кораблей и транспортных судов. По данным 24tv.ua, испытания прошли в Одесской области, ракета поразила надводные цели.

Испытания «Нептуна» еще в феврале 2018 года анонсировал секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Он также публиковал фото с летных испытаний «новой украинской крылатой ракеты». «Нептун» разработан киевским КБ «Луч», эта ракета аналогична по конструкции советской противокорабельной ракете Х-35.

Эксперты назвали полнейшей чепухой заявления Украины о создании в стране собственной крылатой ракеты.