Украина испытала крылатую ракету «Нептун»

Украинские военные в четверг провели успешные испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун», сообщил гендиректор и генеральный конструктор ГККБ «Луч» Олег Коростелев.

Ракета после старта совершила полет по заданному маршруту и на определенных высотах. Завершение этого этапа означает, что разработка Р-360, как летательного аппарата, завершена, сообщает «Страна.ua».

«Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можно сказать, что уже завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками», – заявил Коростелев.

Он также добавил, что на следующем этапе испытания будут направлены на боевые характеристики ракеты.

В апреле теперь уже бывший советник украинского президента по вопросам армии Юрий Бирюков заявил, что крылатые противокорабельные ракеты «Нептун» могут поразить цели в Севастопольской бухте. По словам Бирюкова, «россияне нервничают» из-за «Нептуна». В Севастополе оценили угрозы Киева от нового ракетного комплекса.

Украинская крылатая ракета «Нептун» будет иметь дальность 300 километров, ее установят на самолеты Су-24М и проектируемые ракетные катера «Лань». На Западе назвали «Нептун» «легкой модернизацией» российской Х-35. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как у Украины появилась ракета «Нептун» и почему при ее создании не обошлось без внешней помощи.