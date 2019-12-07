Нафтогаз назвал условие прихода к «нулевому варианту» с Газпромом

Глава Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что компания может предложить Газпрому «нулевой вариант» только после оплаты долга российской стороной по решению Стокгольмского арбитражного суда.

«Нулевой вариант» – это прежде всего выполнение решения арбитража, чтобы задолженность Газпрома перед Нафтогазом была равна нулю», – написал Витренко в Facebook.

Он отметил, что «демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы [Нафтогаз] даже согласны взять этот долг газом».

Ранее в субботу премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Украина может получать российский газ напрямую по более низкой цене, однако для этого нужно договориться.

Накануне глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания ждет от Украины конструктивной позиции по экономически обоснованным условиям транзита газа с 2020 года.

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