Медведев выдвинул условие соглашения с Украиной по газу

Россия и Украина не смогут достичь договоренностей по газовым вопросам, пока не будут урегулированы судебные споры между Газпромом и Нафтогазом, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

Медведев подчеркнул, что в газовом вопросе Россия и Украина должны прийти «к нулевому варианту». «Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон», – приводит его слова ТАСС.

Премьер напомнил, что по так называемому реверсу Украина получает российский же газ, «но гораздо дороже, чем могла бы получать [его напрямую]». «Эта цена может быть ниже, но для этого нужно договориться», – сказал Медведев.

В этой связи председатель правительства вспомнил высказывание одного из персонажей Ильи Ильфа и Евгения Петрова о том, что согласие «есть продукт при полном непротивлении сторон». «Невозможно что-то навязать, невозможно сказать, что у вас со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз, <...> ну не будет тогда ничего», – сказал он.

«Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям», – подчеркнул Медведев.

Ранее Нафтогаз сообщал, что с Газпрома удалось взыскать 2,1 млрд долларов, то есть 45% от суммы по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем.

Прекращение поставок газа, по словам главы Кабмина, невозможно, поскольку Россия думает о европейских потребителях. На вопрос, может ли Россия запретить европейским странам реверс газа на Украину, Медведев ответил, что «это довольно сложно с точки зрения технологического контроля».

Медведев выразил уверенность, что Украина должна выполнять взятые международные обязательства вне зависимости от того, кто находится у власти в Киеве. По мнению председателя российского правительства, в полной мере это касается и возврата России долга в 3 млрд долларов.

«Вопрос ведь не в том, кто стоит у кормила власти, а вопрос в соблюдении международных обязательств», – сказал он.

Медведев также посоветовал руководству Украины не уклоняться от встреч в формате СНГ. «Это позволяет решать накопившиеся вопросы. Ведь все проблемы в современном мире от недопонимания», – добавил он.

Накануне глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания ждет от Украины конструктивной позиции по экономически обоснованным условиям транзита газа с 2020 года.

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