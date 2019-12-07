Медведев выдвинул условие соглашения с Украиной по газу

Взгляд
7 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 13:34  |  vz.ru
Разделы

Холодная зима вынудит Киев просить Москву о газе

Спокойная зима «Нафтогазу» только снитсяФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В Германии посчитали, во сколько обойдется остановка транзита газа по украинскому маршруту каждой из сторон. Оказалось, что ни Европе, ни Украине беспокоиться не о чем, больше всего потеряет Газпром. Глава «Нафтогаза» заявляет: предстоящей зимой ему не нужен ни транзит, ни импорт. Не беспокоит его и двукратный рост цен на газ. Но это спокойствие руководителя нефтегазового холдинга обманчиво. Подробности...
Перейти а раздел…

Трампу придется согласиться на предложение Путина

Путин хочет, чтобы Трамп быстрее определился с СНВ-3 Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин заявил о том, что Россия готова незамедлительно продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это предложение адресовано США, которые сознательно тянут время, говоря о желании заключить новый трехсторонний договор между Россией, Китаем и США. Но шансов на такой договор нет. Можно только или сохранить старый, или остаться совсем без договора. Подробности...
Перейти а раздел…

Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
Перейти а раздел…

КГБ приписывают еще одно знаковое убийство

Альбер Камю действительно был настроен антисоветскиФото: Global Look Press
Мифология Запада о «страшных преступлениях кейджиби» пополнилась очередной кровавой историей. На этот раз утверждается, что КГБ СССР причастен ни много ни мало к гибели выдающегося французского писателя и интеллектуала Альбера Камю. Кто и на основании каких доказательств утверждает подобное? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский везет в Париж свою формулу

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Задача Зеленского – достичь прекращения активных боевых действий (развод войск, обмен пленными, частичное восстановление экономических связей), но не допустить выполнения Минских соглашений и прекращения западных санкций против России. Подробности...

Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

Максим Соколов, публицист
Потрясаться словом Е. С. Жукова можно разве что при полном незнанье своей страны. Когда холодную, искусственную риторику нам объявляют словом, исполненным искренней сердечной боли, немудрено, что против подмены восстают и самые деликатные люди. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария

Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Но один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что думают украинцы о войне в Донбассе

    Во Франции грядет революция

    Кто и за что спорит в Арктике

      Перейти а раздел…

      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
      Подробности...

      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
      Подробности...

      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

          Перейти а раздел…
          Чем для вас является YouTube?
          • Источником новостей

          • Источником развлечений

          • Источником учебных пособий

          • Не смотрю YouTube

          Вам нужен документ с указанием вашей национальности?
          • Да

          • Нет

          Нравятся ли вам российские вина?
          • Да

          • Нет

          • Не доводилось их пробовать

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Медведев выдвинул условие соглашения с Украиной по газу
              Появилось видео с влетевшим в станцию МЦК автомобилемВ России решили ввести новый документ на автомобильБоярский ответил лидеру группы «Ногу свело!» про «деградацию» русских«Поздравить страну!» Газета ВЗГЛЯД объявляет сбор новогодних видеообращений читателей
              Зеленский назвал свой главный страх перед встречей с Путиным в ПарижеПушков оценил идею Зеленского в стиле Comedy ClubДело возбудили после массовой драки в МосквеНазвана ранее неизвестная причина рака
              Власти в Ленобласти отреагировали на видеоролик с матерящейся чиновницейМИД опроверг «трескотню» Госдепа о консультациях по стратегической стабильностиВ МЧС рассказали, как правильно украшать елкуПолина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

              Главная тема


              КГБ приписывают еще одно знаковое убийство

              стена на границе


              Порошенко спрогнозировал отмену санкций против России из-за идеи Киева

              «может вызвать протест»


              Познер высказался об исполнении российского гимна

              Старые ценности


              Лоза ответил лидеру группы «Ногу свело!» на слова о «деградации» россиян

              Видео

              «Турецкий поток»


              Российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии

              продление договора СНВ-3


              Трампу придется согласиться на предложение Путина

              гонка вооружений


              Удастся ли американской ракете догнать российский «Кинжал»

              новое явление


              Как российских бомжей превращают в рабов

              Оборонный потенциал


              Сергей Мардан: История Великой полярной армады началась 60 лет назад

              Репутация государства


              Ирина Алкснис: Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

              Последнее слово


              Максим Соколов: Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

              викторина


              Знаменитые цитаты – фейк или не фейк?

              на ваш взгляд


              Чем для вас является YouTube?

              Медведев выдвинул условие соглашения с Украиной по газу

                 7 декабря 2019, 13:12
              Фото: MIT Russia/Global Look Press
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Россия и Украина не смогут достичь договоренностей по газовым вопросам, пока не будут урегулированы судебные споры между Газпромом и Нафтогазом, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

              Медведев подчеркнул, что в газовом вопросе Россия и Украина должны прийти «к нулевому варианту». «Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон», – приводит его слова ТАСС.

              Премьер напомнил, что по так называемому реверсу Украина получает российский же газ, «но гораздо дороже, чем могла бы получать [его напрямую]». «Эта цена может быть ниже, но для этого нужно договориться», – сказал Медведев.

              В этой связи председатель правительства вспомнил высказывание одного из персонажей Ильи Ильфа и Евгения Петрова о том, что согласие «есть продукт при полном непротивлении сторон». «Невозможно что-то навязать, невозможно сказать, что у вас со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз, <...> ну не будет тогда ничего», – сказал он.

              «Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям», – подчеркнул Медведев.

              Ранее Нафтогаз сообщал, что с Газпрома удалось взыскать 2,1 млрд долларов, то есть 45% от суммы по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем.

              Прекращение поставок газа, по словам главы Кабмина, невозможно, поскольку Россия думает о европейских потребителях. На вопрос, может ли Россия запретить европейским странам реверс газа на Украину, Медведев ответил, что «это довольно сложно с точки зрения технологического контроля».

              Медведев выразил уверенность, что Украина должна выполнять взятые международные обязательства вне зависимости от того, кто находится у власти в Киеве. По мнению председателя российского правительства, в полной мере это касается и возврата России долга в 3 млрд долларов.

              «Вопрос ведь не в том, кто стоит у кормила власти, а вопрос в соблюдении международных обязательств», – сказал он.

              Медведев также посоветовал руководству Украины не уклоняться от встреч в формате СНГ. «Это позволяет решать накопившиеся вопросы. Ведь все проблемы в современном мире от недопонимания», – добавил он.

              Накануне глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания ждет от Украины конструктивной позиции по экономически обоснованным условиям транзита газа с 2020 года.

              Газета ВЗГЛЯД писала о том, что холодная зима вынудит Киев просить Москву о газе.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............