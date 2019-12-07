Крымские астрономы выяснили размеры потенциально опасного для Земли астероида

Ученые Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона (162082) 1998 HL1, рассказал руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселев.

Киселев рассказал, что потенциально опасный астероид (162082) 1998 HL1, классифицированный как астероид типа Аполлона (группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны), прошел на минимальном расстоянии от Земли 25 октября. Наблюдение за ним вели астрономы из КрАО совместно с учеными обсерватории Пик-Терскол на Кавказе, передает РИА «Новости».

«По величине альбедо (отражающей способности) астероида, полученного из поляриметрии и абсолютной величине Hv = 19.18 звездной величины, мы определили его диаметр равный 326 метрам (погрешность +26м, – 22м)», – рассказал ученый.

Первоначально размер астероида оценивался около 990 метров. Период орбитального вращения астероида составляет 1,39 земного года. В этот раз космический объект пролетел на расстоянии 0,41а.е. (астрономической единицы) от Земли (порядка 6,2 млн километров).

Ученый отметил, что астероид отнесен к группе потенциально опасных из-за нестабильности орбиты, изменяющейся от влияния на него гравитации планет и Солнца.

«Знание отражательной способности важно – потому что мы определяем его размеры, из динамики определяется его масса, значит, можем узнать плотность. Значит можно решать инженерные задачи разрушения этих объектов – потенциально угрожающих Земле», – пояснил Киселев.

Поляриметрические наблюдения астероида NEA 162082 проводились в период с 25 по 28 октября на двухметровом телескопе обсерватории Пик-Терскол и 31 октября на самом большом телескопе Крымской обсерватории – 2,6-метровом зеркальном телескопе имени академика Шайна (ЗТШ).

Фотометрические наблюдения астероида велись также на обсерватории Скалнате Плесо в Словакии и на телескопе МТМ-500 КрАО.

Киселев отметил, что обработанные данные наблюдений за потенциально опасным астероидом и их результаты были опубликованы в вестнике Американского астрономического общества Research Notes of the AAS.

Ранее астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида.

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