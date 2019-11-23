Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Астероид, который в данный момент приближается к Земле, сравним с челябинским метеоритом по размерам и не несет серьезной опасности, заявил астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов.

Панов указал при этом, что обнаружение малого астероида свидетельствует о хорошей работе комплекса ЭОП-2-1 1 автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, передает РБК.

Ранее стало известно, что российские средства наблюдения обнаружили астероид наподобие челябинского.

До этого российские ученые назвали безопасным уничтожение астероидов ядерной бомбой.

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