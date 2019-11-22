Российские средства наблюдения обнаружили астероид наподобие челябинского

Российские средства наблюдения зафиксировали новый астероид, размеры которого сопоставимы с Челябинским метеоритом, сообщил исполнительный директор госкорпорации Роскосмос по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Новый астероид был обнаружен 6 ноября в 17.43 мск оптико-электронным комплексом Астрономического научного центра в селе Передовое Амурской области. Он приблизился к Земле на расстояние чуть более 139 тыс. километров», – сказал Блошенко, передает ТАСС.

Он уточнил, что поперечный размер «составляет 10-15 м, то есть объект сопоставим с астероидом, разрушившимся в атмосфере Земли в районе Челябинска 15 февраля 2013 года». Блошенко добавил, что «такой объект ранее не наблюдался и является периодически сближающимся с Землей, что определяет наше внимание к его сопровождению и анализу траектории».

Отмечается, что всего 6 ноября сопровождение астероида вели три оптико-электронных комплекса: в Амурской области, Армении и в Ставропольском крае. А 8 ноября наблюдения были подтверждены обсерваторией Грейт-Шеффорд в Великобритании и Астрономической исследовательской обсерваторией в Вестфилде в США.

Ранее российские ученые назвали безопасным уничтожение астероидов ядерной бомбой.

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