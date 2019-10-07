Российские ученые назвали безопасным уничтожение астероидов ядерной бомбой

Коллектив российских научных институтов и центров признал безопасным и эффективным уничтожение угрожающего Земле астроида с помощью запуска к нему ядерного устройства.

«Расчеты показали, что указанный метод эффективен и практически безопасен, если соблюдать определенные условия», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Астрономический журнал» сообщение ученых.

Ученые предложили уничтожать астроид за виток до падения на Землю.

«Это реально, поскольку практически все опасные астероиды несколько раз появляются в околоземном пространстве, прежде чем выпасть на Землю», – пишут ученые.

При этом они добавили, что предложенный способ ликвидации космической угрозы – крайний вариант, когда невозможны другие способы остановить опасность.

В выработке позиции принимали участие ученые Томского госуниверситета, Научно-исследовательского и испытательного центра «Сириус», Института прикладной астрономии РАН, Института прикладной математики им. Келдыша и НИЦ Курчатовский институт.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Россия разрабатывает программу защиты от астероидов, а также о том, что ядерное оружие не гарантирует спасение Земли от их падения.

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