В нападении на базу ВМС США заподозрили граждан Саудовской Аравии

После стрельбы на территории авиабазы американских ВМС Пенсакола в штате Флорида задержаны шесть подданных Саудовской Аравии, сообщил телеканал Fox News.

По словам неназванного американского чиновника, подданные Саудовской Аравии были задержаны около авиабазы ВМС Пенсакола, ведется допрос подозреваемых, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что на авиабазе ВМС США Пенсакола произошла стрельба, в результате погибли два человека. Позже шериф полиции округа Эскамбиа штата Флорида Дэвид Морган уточнил, что жертвами стрельбы на авиабазе ВМС США Пенсакола стали три человека, еще восемь человек получили ранения.

По официальной информации, на авиабазе несут службу около 16 тыс. американских военных. Кроме того, на территории базы работают около 7,4 тыс. гражданских лиц.

Напомним также, в четверг стрельба произошла на территории базы ВМС США Перл-Харбор.