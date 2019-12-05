Матрос устроил стрельбу на базе ВМС США Перл-Харбор

На территории базы ВМС США Перл-Харбор произошла стрельба, есть жертвы и пострадавшие, сообщают информационные агентства.

Официальные лица на объединенной базе Перл-Харбор – Хикэм сообщили, что «стрелок идентифицирован как американский матрос». При этом они подтвердили «смерть одного человека».

Поясняется, что стрелок «ранил трех гражданских сотрудников» военного ведомства США, после чего попытался покончить с собой. В сообщении не уточняется, является ли стрелок погибшим, передает РИА «Новости»

Hawaii News Now пишет, что нападавший застрелил двоих мужчин, они скончались в больнице. Еще один человек пострадал.

База находится недалеко от города Гонолулу (штат Гавайи). Из-за произошедшего доступ на ее территорию был закрыт. Сейчас он снова открыт, передает ТАСС.