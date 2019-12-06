Названо число жертв нападения на авиабазу в США

В результате нападения на авиабазу ВМС США во Флориде погибли два человека, сообщили в американских ВМС.

В ведомстве подтвердили смерть второй жертвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на ВМС США.

В результате нападения пострадали 11 человек, уточнил телеканал MSNBC.

Устроивший стрельбу на авиабазе в США во Флориде ликвидирован, заявил представитель шерифа округа Эскамбиа, где находится база, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Associated Press.

Ранее сообщалось, что авиабазу оцепили.

В четверг на территории базы ВМС США Перл-Харбор произошла стрельба, сообщалось о жертвах и пострадавших.