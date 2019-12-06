На авиабазе ВМС в США произошла стрельба

В штате Флорида на авиабазе ВМС Pensacola произошла стрельба, базу оцепили, сообщает ВМС США.

«Мы в курсе сообщений о возможном стрелке на авиационной базе ВМС Pensacola. Авиационная база ВМС Pensacola оцеплена» – сообщили в пресс-службе ВМС США в соцсетях, передает РИА «Новости».

В четверг на территории базы ВМС США Перл-Харбор произошла стрельба, сообщалось о жертвах и пострадавших.