Пушков оценил идею Зеленского в стиле Comedy Club

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил идею президента Украины Владимира Зеленского о создании «муниципальной стражи» в Донбассе.

«Странная идея Зеленского – создание «муниципальной стражи» из представителей Украины, ОБСЕ и ДНР/ЛНР – нежизнеспособна. В биологическом мире такие химеры не живут, в политическом и подавно. Это как если предложить палестинцам и израильтянам создать общую полицию», – написал Пушков в своем Twitter.

«Comedy Club какой-то», – отметил сенатор.

Ранее появились сообщения, что на встрече «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский собрался предложить создать в Донбассе «муниципальную стражу». В ДНР подчеркнули, что в республике «полноценно работают правоохранительные органы, соблюдаются и защищаются все права и свободы человека».

Газета ВЗГЛЯД писала, что «муниципальную стражу» Зеленского Донбасс встретил в штыки.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД