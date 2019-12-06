Зеленский решил предложить Путину создание «муниципальной стражи» в Донбассе

На встрече «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский предложит создать в Донбассе «муниципальную стражу», сообщили СМИ.

Espreso ссылается на участника встречи Зеленского с пострадавшими в ходе «евромайдана» студентами.

Канал утверждает, что президент Украины хочет предложить создать на неподконтрольной Киеву территории Донбасса «стражу», в которую «в равных пропорциях» войдут члены украинской нацгвардии, представители ОБСЕ, а также ополченцы Донбасса, передает РИА «Новости».

В Киеве хотят, чтобы в состав «стражи» от ДНР и ЛНР вошли люди, которые «не стреляли, не убивали», то есть «не участвовали в боевых действиях».

Зеленский сказал, что это «является одной из имеющихся у его команды идей». Он обещал, что лучше покинет саммит ни с чем, чем пойдет на уступки главе российского государства Владимиру Путину.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. В нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Путин и Зеленский могут провести отдельную встречу на полях саммита.

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