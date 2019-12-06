В ДНР оценили идею Зеленского создать в Донбассе «муниципальную стражу»

ДНР не нуждается в помощи по обеспечению порядка от человека, который не может урегулировать ситуацию в своей стране, заявил глава республики Денис Пушилин в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского создать в Донбассе совместные правоохранительные отряды.

Пушилин заявил, что на территории ДНР «полноценно работают правоохранительные органы, соблюдаются и защищаются все права и свободы человека», передает «Донецкое агентство новостей».

«Мы со своими обязательствами по обеспечению порядка в государстве справляемся и не нуждаемся в указаниях человека, по попустительству которого в Украине сейчас расстреливают в центре столицы детей, царит в небывалых масштабах разгул неподконтрольных бандформирований и ультрарадикальных группировок», – подчеркнул он.

Лидер ДНР также призвал Зеленского «прекратить бессмысленное словоблудие и приступить наконец-то к практическим конкретным действиям по реализации Комплекса мер».

Ранее украинские СМИ сообщили, что на встрече «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский предложит создать в Донбассе «муниципальную стражу».

В Кремле не стали комментировать слова украинского лидера, призвав дождаться саммита.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. Президент Владимир Путин и Зеленский могут провести отдельную встречу на полях саммита.

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