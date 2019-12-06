В Кремле отреагировали на идею Киева про «муниципальную стражу» в Донбассе

Об идее Киева о создании в Донбассе «муниципальной стражи» из представителей Украины, ОБСЕ и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Кремле узнали из украинских СМИ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы так же вместе с вами узнали это из сообщений СМИ, поэтому сейчас комментировать не считаем возможным», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля призвал дождаться саммита «нормандской четверки», где будет «предметное и профессиональное обсуждение» урегулирования в Донбассе. «Уже по итогам [встречи] можно будет что-то говорить», – подчеркнул Песков.

Ранее украинские СМИ сообщили, что на встрече «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский предложит создать в Донбассе «муниципальную стражу».

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. Президент Владимир Путин и Зеленский могут провести отдельную встречу на полях саммита.

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