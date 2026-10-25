Tекст: Алексей Дегтярёв

«Когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании – чуть не плакали наши друзья из этих стран», – заявил Путин «Вестям».

Президент отметил, что Европа таким образом сама отрезала себя от большого рынка. Вместе с тем решение европейских стран запретить все российское у себя он назвал глупым. «Мы же ничего не запрещали», – отметил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал глупой и нежизнеспособной политику стран Европы по запрету всего российского. Летом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о некрасивом уходе ряда западных брендов. В прошлом году глава государства заявил о заинтересованности покинувших рынок американских компаний в возвращении в Россию.