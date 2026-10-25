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Путин: Некоторые западные компании едва не плакали, уходя из России
Некоторые западные компании чуть не плакали, когда были вынуждены покинуть российский рынок под давлением правительств своих стран, заявил президент Владимир Путин.
«Когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании – чуть не плакали наши друзья из этих стран», – заявил Путин «Вестям».
Президент отметил, что Европа таким образом сама отрезала себя от большого рынка. Вместе с тем решение европейских стран запретить все российское у себя он назвал глупым. «Мы же ничего не запрещали», – отметил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал глупой и нежизнеспособной политику стран Европы по запрету всего российского. Летом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о некрасивом уходе ряда западных брендов. В прошлом году глава государства заявил о заинтересованности покинувших рынок американских компаний в возвращении в Россию.