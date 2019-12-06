Экс-премьера Киргизии посадили на 15 лет

Суд Свердловского района Бишкека приговорил бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова к 15 годам лишения свободы.

«Исаков признан виновным в совершении преступления и лишен всех государственных наград», – сообщили ТАСС в канцелярии суда.

Исаков был арестован в июне прошлого года по обвинению в коррупции. В январе ему было предъявлено обвинение в нанесении ущерба бюджету на сумму 1,4 млн долларов.