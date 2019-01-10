Экс-премьера Киргизии обвинили в многомиллионном ущербе государству

Бывшему премьер-министру Киргизии Сапару Исакову предъявили обвинение в нанесении ущерба бюджету на сумму 1,4 млн долларов при реконструкции музея, сообщили в госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) страны.

«От преступных действий Исакова и других должностных лиц, государству причинен ущерб на общую сумму 101 млн 690 тыс. 800 сомов (около 1,45 млн долларов). При этом работы по реконструкции музея до настоящего времени не завершены», – цитирует ТАСС сообщение ГКНБ.

По версии следствия, в 2017 году, когда Исаков работал главой аппарата экс-президента Атамбаева, он оказывал давление на турецкую компанию, которая занималась реконструкцией исторического музея, с требованием ускорить работы.

Турецкая компания отказалась от проекта, и к реконструкции привлекли немецкую организацию, не проводя процедуру государственных закупок. В итоге подрядчик купил дорогостоящее оборудование и предметы интерьера, цена которых превысила материалы, имеющиеся на внутреннем рынке. Это нанесло ущерб госбюджету.

В июне экс-премьер Киргизии Сапар Исаков был арестован по обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

В апреле парламент Киргизии вынес вотум недоверия правительству Сапара Исакова по итогам его отчета за 2017 год, после чего главой 27 по счету состава кабмина постсоветской Киргизии стал Мухаммедкалый Абылгазиев.