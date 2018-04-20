Избран новый премьер Киргизии

Парламент Киргизии избрал в пятницу новым премьер-министром главу администрации президента республики Мухаммедкалыя Абылгазиева.

В структуре кабмина Абылгазиева сохранены все 12 министерств и четыре комитета кабмина: государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования, государственный комитет информационных технологий и связи, государственный комитет национальной безопасности и государственный комитет по делам обороны, передает РИА «Новости».

По предложению нового премьера большинство членов предыдущего кабмина сохранят свои портфели, однако будут назначены новые вице-премьеры. На пост первого вице-премьера предложен Кубатбек Боронов, возглавлявший МЧС страны.

Главой госкомитета по делам обороны Киргизии станет Эрлис Тердикбаев, до этого возглавлявший Сухопутные войска страны. 49-летний Тердикбаев – кадровый военный, окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, а также общевойсковую академию Вооруженных сил России.

Глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев сохранил пост в новом составе кабмина.

Абылгазиев возглавит 30 по счету состав кабинета министров Киргизии за 27 лет независимости республики. Его предшественник, самый молодой по возрасту премьер-министр Сапар Исаков, продержался на этом посту немногим более семи месяцев.

Накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков одобрил отставку правительства в связи с вотумом недоверия парламента.