Президент Киргизии отправил правительство в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков одобрил отставку правительства в связи с вотумом недоверия парламента.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 апреля, подписал указ «Об отставке правительства Кыргызской Республики», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Это первая в истории Киргизии отставка правительства в связи с вотумом недоверия.

В четверг во время заседания парламент Киргизии по предложению коалиции оппозиционного меньшинства вынес недоверие действующему правительству по итогам его отчета за 2017 год.

В прошлом году правительством в течение восьми месяцев руководил нынешний президент страны Сооронбай Жээнбеков, который сложил полномочия в связи с участием в президентских выборах. Самый молодой по составу кабинет министров под руководством сорокалетнего Сапара Исакова принес присягу в сентябре прошлого года. За недоверие кабмину Исакова проголосовал 101 парламентарий, против – пять.