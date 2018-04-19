Парламент Киргизии выразил недоверие кабмину

Киргизский парламент выразил недоверие правительству Сапара Исакова, сообщили в аппарате законодательного органа.

Сообщается, что за «это предложение» проголосовало свыше половины парламентариев, передает ТАСС.

Их решение будет направлено президенту страны Сооронбаю Жээнбекову.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, выборы в Киргизии привели к первой нереволюционной передаче власти в современной истории страны. Победителем стал кандидат Сооронбай Жээнбеков, преемник действующего президента Алмазбека Атамбаева.