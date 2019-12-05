Украинцам могут запретить въезжать в Россию по внутренним паспортам

Кабинет министров Украины может с 1 марта 2020 года отменить возможность пересечения украинцами государственной границы с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении, сообщил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Кабинет министров Украины может с 1 марта 2020 года отменить возможность пересечения украинцами государственной границы с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении, сообщил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении», – цитирует Погорельцева агентство УНИАН.

Он добавил, что проект постановления кабмина предусматривает приостановление действий положений соглашений с Россией в период 1997 и 2011 годов, об условиях безвизовых поездок граждан.

«В случае принятия правительством постановления, с 1 марта 2020 года к гражданам Украины, которые пересекают границу с Россией, будут применяться положения этого закона в части паспортных документов, дающих право на выезд за границу», – сказал Погорельцев.

Он пояснил, что в законе четко определены документы, позволяющие гражданам Украины въезжать или выезжать из страны: это загранпаспорт, дипломатический и служебный паспорта, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа и удостоверение личности на возвращение на Украину (дает право только на въезд на Украину).

Погорельцев подчеркнул, что такая мера нужна из-за ежегодного роста числа случаев выявления подделок как свидетельств о рождении, так и внутренних паспортов, а «существующий упрощенный режим поездок граждан Украины в Россию в условиях вооруженной агрессии последней является неадекватной угрозой национальной безопасности Украины».

«Поэтому этот вопрос является актуальным как для надлежащей идентификации лиц при пересечении государственной границы, так и для защиты прав и интересов, прежде всего, граждан Украины, путешествующих в и из России», – пояснил он.

Ранее на Украине начала расследование массовой выдачи паспортов Венгрии, Румынии и Польши жителям западных областей страны, а также выдачи паспортов России жителям Донбасса.