В России празднуют Международный день добровольца

В четверг в России проходит празднование национального и Международного дня добровольца, на железнодорожных вокзалах и в аэропортах страны началась акция «Добро в России».

В международном аэропорту города Сочи, а также столичных аэропортах Шереметьево и Внуково установлены тематические стенды «Добро в России» с информацией о волонтерской деятельности, акциях социальной направленности авиакомпании «Россия» и благотворительных фондов-партнеров проекта. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Добровольцы совместно с бортпроводниками авиакомпании проводят призовой интерактив для жителей и гостей городов-участников, а специально обученная собака проекта «Пес-терапевт» общается с пассажирами и гостями аэропорта. Организатором акции выступила авиакомпания «Россия» совместно с благотворительными фондами «Волонтеры в помощь детям сиротам» и «Я свободен», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Ассоциацией волонтерских центров.

Акция также проходит на железнодорожных вокзалах столицы. На Павелецком и Курском вокзалах установлены тематические стенды, посвященные добровольчеству, а москвичи и гости столицы имеют возможность поучаствовать в призовом интерактиве. Организатором активности на вокзалах выступил Мосволонтер совместно с Ассоциацией волонтерских центров, ФГБУ «Роспатриотцентр» при поддержке ОАО «Российские железные дороги».

Также 5 декабря более чем в 25 регионах России прозвучат аудиопоздравления от артистов лейбла Black Star. Россияне смогут услышать поздравления с национальным и Международным днём добровольца от любимых артистов в городском транспорте, аэропортах, вокзалах, торговых центрах и других общественных местах.

В столичном метро прозвучат «Добрые концерты». На станциях «Курская», «Китай-город», «Театральная», «Комсомольская» и «Маяковская» для москвичей и гостей столицы выступят лауреаты музыкальных конкурсов Максим Круженков, Илья Аноприев, Анастасия Белявская и Олег Сидоров, Мужской квартет «Триумф» и сестры Мантулины. Артисты проведут развлекательную программу, где исполнят для зрителей свои музыкальные композиции.

Напомним, что национальный день добровольца был учрежден в 2017 году по указу президента России Владимира Путина, а 2018 год был объявлен Годом добровольца.