Эксперты: Болгарии невыгодны дипломатические скандалы с Россией

Запад провоцирует шпионские и дипломатические скандалы один за другим, свежий пример – высылка российских дипломатов из Германии. Болгария не стала исключением, но серьезных последствий для отношений с Россией «зеркальные высылки» дипломатов не вызовут, – сказала газете ВЗГЛЯД болгарский общественный деятель Светлана Шаренкова, комментируя объявление «нон грата» болгарского дипломата.

«Сначала – история со Скрипалями, теперь история с убийством чеченского боевика в Берлине. И в Болгарии шпионов находили. Все это синхронно начало происходить после того, как Запад как не смог устроить «оранжевую революцию» в России», – отметила председатель форума «Болгария – Россия» Светлана Шаренкова. То, что Россия ответила на высылку своего дипломата аналогичной мерой — это «абсолютно нормальные действия», подчеркнула собеседница.

В четверг МИД России подтвердил сообщения болгарских властей: нота об объявлении советника посольства Болгарии в Москве персоной нон грата была вручена послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину. 28 октября Болгария приняла решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже. «Это зеркальный ответ, о котором мы предупреждали», – пояснил в четверг источник в МИД России, комментируя решение выслать сотрудника болгарского посольства. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, как болгарская контрразведка якобы раскрыла «русского шпиона», работавшего в посольстве в Софии на должности первого секретаря.

То, что Болгария оказалась среди европейских стран, включившихся в череду шпионских скандалов, объясняется политически: фактически у власти в стране находится прозападная партия ГЕРБ, которая ориентируется на политику Евросоюза и НАТО, – сказал газете ВЗГЛЯД болгарский политолог председатель правления болгарского Евразийского института геополитики и экономики Пламен Милетков. Ранее болгарские эксперты отмечали, что проводником пронатовской и про-брюссельской линии является глава МИД Болгарии Екатерина Захариева. «Остается надеяться, что на ближайших выборах в Болгарии к власти придут конструктивные силы», – отметил Милетков. Следующие выборы в Народное собрание – парламент Болгарии пройдут в 2021 году.

При этом и Милетков, и Шаренкова полагают, что болгарские власти объективно не заинтересованы в реальном ухудшении отношений с Россией. «Российская сторона говорит, что Болгария затягивает реализацию «Турецкого потока» на своей территории», – отметил Милетков, имея в виду упрек, который в четверг высказал президент России Владимир Путин. Российский лидер указал, что Болгария сознательно затягивает этот процесс, и «если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы».

Строительство газопровода «Балканский поток», который должен стать частью «Турецкого потока», ведется с максимально возможной скоростью, заверил в ответ премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, известный своей политикой лавирования между Россией и западными партнерами. «Для Болгарии особенно важны экономические отношения с Россией, в первую очередь в области энергетики, поскольку в этих сферах сейчас наблюдается застой, – подчеркнул Пламен Милетков. – Я уверен, что министерство энергетики работает. Дело в том, что помимо «Турецкого потока», Болгария строит совместный газопровод с Грецией. Я надеюсь, что оба трубопровода пройдут по территории Болгарии. И болгарский народ также в это верит».

«После того, как Болгария приостановила строительство «Южного потока», «Турецкий поток» – ее последний шанс, чтобы стать газораспределительным центром на Балканах. «Турецкий поток» очень важен для экономики страны и ее энергетической безопасности», – пояснила Светлана Шаренкова.

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