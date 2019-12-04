Болгария после упрека Путина отчиталась по строительству «Турецкого потока»

Строительство газопровода «Балканский поток», который должен стать частью «Турецкого потока», ведется с максимально возможной скоростью, заверил глава правительства Болгарии Бойко Борисов.

Он сообщил, что средняя скорость строительства – «5 км в день», передает ТАСС со ссылкой на BTV.

Задержка в начале строительства объясняется «проведением обязательных процедур», сказал премьер.

Как заявил Борисов, «Болгария – единственная альтернатива для российского газа», страна станет «газораспределительным центром на Балканах», что согласовано и с ЕС, и с США.

Борисов выразил надежду на то, что глава российского государства Владимир Путин «примет приглашение посетить Болгарию в будущем году и лично сможет увидеть работу».

«Надеюсь, что к концу будущего года газопровод заработает», – сказал премьер, отметив, что сейчас траншеи для прокладки газопровода протянулись на 150 км и в них уже укладываются трубы.

Напомним, Путин обвинил Болгарию в затягивании реализации «Турецкого потока». В сентябре Болгария, отказавшаяся несколько лет назад от «Южного потока», начала строить «Балканский поток».